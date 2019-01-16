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"John Bolton İran'ı bombalamak istiyor"

Haber sitesi "The Intercept" yazarı Mehdi Hasan:- "Şimdi o (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton), İran ile savaş istiyor"

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:20
"John Bolton İran'ı bombalamak istiyor"

WASHINGTON (AA) - ABD'deki haber sitesi "The Intercept" yazarı Mehdi Hasan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ABD'nin dış politikasındaki artan etkisine dikkati çekerek "Şimdi o, İran ile savaş istiyor." ifadesini kullandı.

Gazeteci yazar Hasan, haber sitesi "The Intercept"te yayımlanan "John Bolton İran'ı bombalamak istiyor" başlıklı yazısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın ABD yönetiminde ciddi bir güce ulaştığını ve ABD'yi İran'la savaşa zorladığını anlattı.

ABD'nin eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in Bolton hakkında "şeytanın vücut bulmuş hali" tanımlamasına atıfta bulunan Hasan, yönetim içinde Bolton ile kavga eden çok sayıda kişinin işinden ayrıldığını, Bolton'ın buna rağmen görevinde kalmaya devam ettiğini ve boşalan yerlere İran'a karşı savaşı destekleyen isimlerin getirilmesini sağladığını ifade etti.

Hasan, Trump'ın Suriye'de bulunan ABD birliklerinin bir an önce çekileceğini açıklamasına rağmen, Bolton'ın bu açıklamanın tersine yorum yaptığını hatırlattı.

Bolton'ın, İran ve bu ülkeyi destekleyen grupların Suriye'den çıkmadığı sürece çekilmenin gerçekleşmeyeceğini söylediğini anımsatan Hasan, bunun Bolton'ın yönetimde elde ettiği güçten kaynaklandığını belirtti.

Hasan, Bolton'ın Irak'ın 2002'de asılsız nükleer silah iddialarıyla işgal edilmesindeki ana aktörlerden olduğunu ve bu nedenle yüz binlerce Iraklının katledilmesinde payı bulunduğunu kaydetti.

Bolton'ın, geçen yıl İran'ı vurmak için Pentagon'dan askeri seçenekler talep ettiğini vurgulayan Hasan, "Şimdi o, İran ile savaş istiyor." ifadelerini kullandı.

Hasan, Pentagon yetkililerinin, Bolton'ın İran ile çatışmayı hızlandırabileceği korkusu yaşadığını belirterek Bolton'ın yönetim içerisinde İran karşıtı çok sayıda müttefike sahip olduğuna dikkat çekti.

Bolton'ın, İran karşıtı açıklamalarıyla bilinen isimlerle çalıştığını kaydeden Hasan, Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın yönetim içindeki savaş karşıtı isimleri etkisizleştirerek yakın bir zaman içinde İran'a karşı savaş başlatabileceğini savundu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:20
  1. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  2. iran
  3. İran'a karşı savaş
  4. Mehdi Hasan
  5. The Intercept

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