JÖH timleri 5 terörist daha avladı! JÖH timlerinin yaptığı operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Siirt'in Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

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