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JÖH timleri 5 terörist daha avladı!

JÖH timlerinin yaptığı operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

29 Eylül 2019 Pazar 20:44
JÖH timleri 5 terörist daha avladı!

Siirt'in Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 20:44
  1. Siirt
  2. Jandarma Özel Harekat

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