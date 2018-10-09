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Jandarma Özel Harekat (JÖH) 2018 alımları ne zaman yapılacak? JÖH başvuru

Jandarma Genel Komutanlığı Askerlik Şartsız Jandarma Özel Harekat alımıve KPSS şartsızJÖH başvuruları ne zaman yapılacak? Vatanın güvenliği için kritik görevlerde bulunan Jandarma Özel Harekat birlikleri yani JÖH adayı olmayı bekleyen binlerce kişi 2018 JÖH alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. JÖH alımları için gözler Jandarma Genel Komutanlığına çevrilmiş durumda.Jandarma özel birlikleri JÖH alımı için Jandarma Genel Komutanlığından yeni bir ilan açıklanır mı? İşet JÖH alımlarına ilişkin son dakika bilgileri.

09 Ekim 2018 Salı 21:46
Jandarma Özel Harekat (JÖH) 2018 alımları ne zaman yapılacak? JÖH başvuru

Jandarma Genel Komutanlığı Askerlik Şartsız Jandarma Özel Harekat alımı  ve KPSS şartsız  JÖH başvuruları ne zaman yapılacak? Vatanın güvenliği için kritik görevlerde bulunan Jandarma Özel Harekat birlikleri yani JÖH adayı olmayı bekleyen binlerce kişi 2018 JÖH alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. JÖH alımları için gözler Jandarma Genel Komutanlığına çevrilmiş durumda.  Jandarma özel birlikleri JÖH alımı için Jandarma Genel Komutanlığından yeni bir ilan açıklanır mı? İşet JÖH alımlarına ilişkin son dakika bilgileri.

İçişleri Bakanlığına bağlanan ve görevlerine devam etmekte olan Jandarma Genel Komutanlığı açık olduğunu tespit ettiği kadrolar için rütbeli askeri personel alımları gerçekleştirmekte olup ilgili alım ilanları asayiş sınıfı, lojistik sınıfı ve Jandarma Özel Harekat JÖH sınıfında yapılmaktadır. JÖH şartları her dönem ufak farklılıklar içermektedir.

JÖH alımlarına ilişkin başvuru şartları

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

– En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

– 27 yaşını doldurmamış olmak,

– Sözleşmeli erbaş ve er görevi yapanlar için yaş 29 yaşını tamamlamamış olmak,

– En az 164 cm boyuna sahip olmak,

– Silah taşıma sorunu olmamak,

– Sağlığı yatkın olmak,

– JÖH alımı için komando olur sağlık raporu almak şartlarına adayların sahip olması gerekmektedir..

JÖH alım başvurularına kimler başvurabilir

Jandarma Özel Harekat (JÖH) alımlarında askerliğini yapmış olmak ve 3 yıldan fazla sürenin geçmemiş olmak şartı önemli koşullar arasındaydı. KPSS puanı aranması da önemli şartlar arasıdaydı fakat bu şartlar değişti. ani askere gitmeden ve KPSS'ye girmeden de adaylar JÖH alımına başvurulacak.

JÖH maaşları ne kadar?

Jandarma Özel Harekat personeli devletin kendilerine sunduğu lojman ve buna benzer olanaklardan faydalanabilirler. JÖH maaşları geçen yıl bir artış göstermiştir. JÖH personelinin maaşının belirlenmesinde görev yaptığı bölge büyük önem taşımaktadır. Buna göre konu ile ilgili olarak özetle JÖH’lerin aldıkları maaşlar ortalama 3 bin 500 TL ile 5 bin TL arasındadır

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 21:46
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