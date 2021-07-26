Joey Pelupessy kimdir? Joey Pelupessy nereli? Joey Pelupessy kaç yaşında? Joey Pelupessy nerede oynadı?
Son dakika transfer haberi: Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e çıkan takımlar arasında yer alan Giresunspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Süper Lig’in çiçeği burnunda takımı Giresunspor, son dakika transfer haberini duyurdu. Yeşil beyaz takımı ön libero Joey Pelupessy’i transfer ettiğini açıkladı. Peki Joey Pelupessy kimdir? Joey Pelupessy nereli? Joey Pelupessy kaç yaşında? Joey Pelupessy nerede oyandı? Joey Pelupessy hangi takımlarda oynadı? İşte Joey Pelupessy hayatı.
Joey Pelupessy kimdir? Joey Mathijs Pelupessy 15 Mayıs 1993 tarihinde Hollanda’nın Nijverdal şehrinde doğdu. Ddefansif orta saha pozisyonunda görev yapan Joey Pelupessy aslen Endonezyalıdır.
Joey Pelupessy nerede oynadı?
Joey Pelupessy daha önce 2004 ve 2014 yılları arasında FC Twente'de oynadı ve kulübün U19 ve U21 takımlarında oynadıktan sonra kulübün kıdemli takımına yükseldi. Pelupessy, Temmuz 2014'te Heracles Almelo'ya ücretsiz transfer oldu ve Joey Pelupessy takımda 14 numaralı formayı giydi.
2017-18 sezonunun başında, kulüpteki son sezonu olan Pelupessy takım kaptanlığına getirildi. Heracles Almelo için 117 maç ve beş golün ardından Pelupessy, EFL Championship ekibi Sheffield Çarşamba ile sözleşme imzalamak için kulüpten ayrıldı.
Sheffield Çarşamba
18 Ocak 2018'de Pelupessy, EFL Championship ekibi Sheffield Çarşamba ile sözleşme imzaladı ve yeni teknik direktör Jos Luhukay'ın kulüp için ilk imzası oldu. Pelupessy kulüpte kalış süresini 20 Mayıs 2021'e kadar uzatmıştı. Joey Pelupessy sözleşmenin sona ermesinden sonra sezon sonunda Sheffield Çarşamba’dan ayrıldı. 26 Temmuz 2021’de Giresunspor ile sözleşme imzaladı.