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Dünya Joe Biden adaylıktan çekilebilir: Tamam mı devam mı dedirten olay gündeme damga vurdu!
Dünya

Joe Biden adaylıktan çekilebilir: Tamam mı devam mı dedirten olay gündeme damga vurdu!

Yeniakit Publisher
2024-07-03 21:34:00 - 2024-07-03 21:36:29
Joe Biden adaylıktan çekilebilir: Tamam mı devam mı dedirten olay gündeme damga vurdu!

ABD Başkanı Joe Biden'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD'li üstü düzey yetkililer, Biden'ın seçim yarışından çekilmeyi düşündüğünü aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden, müttefikine, yarışa devam edip etmemeyi değerlendirdiğini ifade etti. ABD'li üstü düzey yetkililer, Biden'ın seçim yarışından çekilmeye karar vermesi durumunda yerini alacak ilk seçeneğin Başkan Yardımcısı Kamala Harris olacağını belirtiyor.

Yedi üst düzey kaynağa göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeniden seçilme kampanyasına devam etmeme kararı alması durumunda yerine geçebilecek en iyi alternatif Başkan Yardımcısı Kamala Harris.

NTV'nin Reuters'dan derlediği bilgilere göre, Biden'ın geçen hafta rakibi Donald Trump'a karşı ilk tartışmada sergilediği beceriksiz, tutarsız ve tepki çeken performansı, Demokrat Parti içinde Biden'ın ikinci bir dönem için yeterince uygun olmadığı endişesine yol açtı.

SEÇİM ENDİŞESİ
Bazı etkili Demokratlar, Harris dışında Biden'a alternatifler ortaya attılar; bunlar arasında Kaliforniya'dan Gavin Newsom, Michigan'dan Gretchen Whitmer ve Pensilvanya'dan Josh Shapiro gibi popüler kabine üyeleri ve Demokrat valiler de var.

Ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen bu kaynaklar, Harris'i atlatmaya çalışmanın hayalcilik olduğunu ve neredeyse imkansız olacağını öne sürüyor.
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EN YÜKSEK OY POTANSİYELİ
Kaynaklar, parti adayı olarak gösterilmesi durumunda 59 yaşındaki Harris'in Biden kampanyası tarafından toplanan parayı devralacağını ve kampanyayı sürdüreceğini söyledi.

Harris, tüm alternatifler arasında en yüksek tanınırlığa ve ciddi olarak aday olarak kabul edilebilecek Demokratlar arasında en yüksek oy potansiyeline sahip olan kişi olarak görülüyor.

Harris'in onay oranları yüzde 40'ın altında seyrediyor ancak Biden kampanyasının vurguladığı son anketlere göre, kendisi ve başkan Biden'ın, Trump'ı yenme şansları birbirine oldukça yakın.

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