Joachim Löw şuan hangi takımı başında? Joachim Löw kimdir, nerelidir?

Temmuz ayında Almaya Milli Takımı ile yollarını ayıran Joachim Löw ile yapılan ilk görüşmede sonuç alınamadı. NTVSpor'un haberine göre; Almaya Milli Takımı ile yollarını Temmuz ayında ayıran 61 yaşındaki çalıştırıcı ile yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlandı. Löw 15 yıl süren Almanya Milli takımı teknik direktörlüğü sonrası bir süre takım çalıştırmak istemediğini federasyon yetkililerine iletti.

Joachim Löw kimdir?

Joachim Löw 3 Şubat 1960 tarihinde Schönau Batı Almanya’da doğdu. Alman eski futbolcu ve teknik direktör. Almanya ile 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nı almayı başarmıştır. Löw'ün 1986 yılından beri evli olduğu Daniela ile çocukları olmamıştır. 1978 yılında beri çıkan çift, sekiz yıl sonra evlenmiştir. Löw, araba aşırı hız ve telefonla konuşmasından dolayı biri 2006'da (bir ay), biri de 2014 yılında (altı ay) olmak üzere iki kez sürücü belgesini kaybetmiştir.

Joachim Löw hangi takımlarda oynadı?

Löw 1978 yılında kariyerine 2. Bundesliga takımlarından SC Freiburg'da başladı. İki kez döndüğü (1982, 1985) takım en çok gol attığı takım oldu. 1980 yılında Bundesliga'da mücadele eden VfB Stuttgart takımına transfer oldu. Ama ilk 11'e girmekte zorluk yaşayan futbolcu sadece dört maçta forma giydi.

1981-82 sezonunda Eintracht Frankfurt'ta oynadı. Oynadığı 24 maçta 5 gol attı. Sonraki yıl Freiburg'a döndü. 1982-83 sezonunda 2. Bundesliga'da 34 maça çıktı ve 8 gol attı. 1983-84 sezonunda yine 2. Bundesliga'da 31 maçta 17 gol attı. 1984-85 sezonunu Bundesliga'da Karlsruher SC takımında geçirdi. Çıktığı 24 maçta 2 gol attı. Sonraki sezon yine Freiburg'a döndü. Dört yıl boyunca 116 maça çıktı ve 38 gol attı. Kariyerini İsviçre'de FC Schaffhausen (1989-1992) ve FC Winterthur (1992-1994) takımlarında oynayarak bitirdi. Löw ayrıca dört kez Almanya 21 yaş altı millî futbol takımı adına forma giydi.

Joachim Löw hangi takımları çalıştırdı?

Löw teknik direktörlük kariyerine hâlâ futbol oynarken FC Winterthur'un genç takımında başladı. 1994-95 sezonunda FC Frauenfeld takımında futbol oynarken teknik direktörlük yaptı.

VfB Stuttgart

1995-96 sezonunda VfB Stuttgart'ta teknik direktör Rolf Fringer'in yardımcılığını yaptı. Fringer İsviçre millî takımına geçince Ağustos 1996'da geçici teknik direktörlük yaptı.

Temmuz 1998'de Stuttgart takımından ayrılan Löw, Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe'nin başına geçti. Sezon sonunda Süper Lig'i üçüncü bitiren takım UEFA Kupası'nın birinci turunda Parma'ya toplamda 3-2 yenilerek elendi. Teknik direktör, Ekim 1999'da Karlsruher SC takımının başına geçti. Ama takımın üçüncü lige düşmesine engel olamadı ve görevden alındı. 2000-01 sezonunda Türkiye'ye dönerek Adanaspor'u çalıştırdı. Adanaspor sonuncu olarak küme düştü.

Avusturya kariyeri

Ekim 2001'de Tirol Innsbruck takımına geçti. 2001-02 sezonunda takım Avusturya Bundesliga şampiyonu oldu. 2002 yılında iflasını ilan etmek zorunda kalan kulüp kapatıldı. Boşta kalan Löw 2003-04 sezonunda Austria Wien takımının başına geçti. 2004-2006 Almanya (yardımcı antrenör) olurken, 2006-2021 tarihleri arasında Almanya Milli Takım teknik direktörlüğü görevini sürdürdü.