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Aşiret liderinden anlamlı yasak

Jirki aşiretinin lideri Tahir Adıyaman, yeğeni evlenirken, bundan sonra düğünlerde havaya silah sıkılmasını yasakladığını açıkladı.

02 Ekim 2018 Salı 13:08
Aşiret liderinden anlamlı yasak

Jirki aşiretinin lideri Tahir Adıyaman’ın kardeşi korucubaşı Mehmet Adıyaman’ın oğlu Ferdi Adıyaman, Elif Adıyaman ile Beytüşşebap’ta 3 gün 3 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ile binlerce kişinin katıldığı düğünde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Yeğeninin düğününde konuşan Tahir Adıyaman, aşiret olarak 30 yıldan beri devletle beraber olduklarını, silahların kendilerine terörle mücadele edilmesi için verildiğini söyledi. Bundan sonra düğünlerde havaya silah sıkılmasını yasakladığını açıklayan Adıyaman, "’Terör bitti’ diye bu silahlar, havaya sıkılmaya başlandı. Buradan Jirki aşiretine çağrımdır. Düğenlerde havaya atış yapması yasaktır. Kimse düğünlerde atış yapmasın" dedi.

Tahir Adıyaman’ın kardeşi korucubaşı Mehmet Adıyaman ise "Liderimizin havaya sıkılan silahlarla ilgili verdiği talimat, başımızın, gözümüzün üstündedir. Jirki aşireti lideri, her zaman devletin yanındadır. Devlet var oldukça bizler varız. Devlet olmasa biz de yokuz. Liderimizin verdiği talimatla havaya silahla atış yapılması tamamen yasaklanmıştır. Bundan sonra kim silahla havaya silah sıkarsa görevden alınacaktır" diye konuştu. 

Kaymakam İsmail Pendik ise Şırnak’tan gelirken, araç yoğunluğu gördüğünü ve düğün olduğunu öğrenince tebrik etmek için geldiğini belirterek, "Bizim Tahir ağanın düğünü olduğunu öğrenince daha da sevindim. Gelin ve damadı tebrik ediyorum. Terör olaylarının bitmesi en başta Jirki aşiretini ve vatandaşlarımızın verdiği destekle oldu. Artık terör olayları bitti. Şırnak’ın aşiret düğünleriyle gündeme gelmesi bizleri sevindiriyor" dedi. 



Ayvalık köyünde, 3 gün 3 gece süren düğünde davetliler, gelin Elif Adıyaman’a 1 kilo 150 gramlık altın takı takarken, damat Ferdi Adıyaman’a ise 280 bin lira para taktı. 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 13:08
  1. Şırnak
  2. Jirki Aşireti
  3. Adıyaman
  4. DÜĞÜN
  5. Silah
  6. havaya ateş açma

YORUM YAZ

  • YörükYörük55 dk önce
    İşte böyle güzel kardeşim, vatandaşım benim. Herşeyden önce kendiniz çekiyorsunuz Allah korusun serseri bir kurşunun acısını. İnsanın başına herşey gelir, ama sebebi böyle gereksiz bir davranış olduğunda acısı bin kat katlanıyor. Cihat için gavura dönmeyen silah, masumlara kasteden suçluya, teröriste dönmeyen silah Müslümanın eline yakışmaz. Bu aşiretten Allah razı olsun, diğerlerinede örnek olsun İnşallah.
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