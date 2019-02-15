Jimnastik ve masa tenisi kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı Bilecik Gençlik Spor jimnastik ve masa tenisi kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı.

Bilecik Gençlik Spor jimnastik ve masa tenisi kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, grup maçlarına gidecek olan jimnastik ve masa tenisi sporcularını makamında ağırladı. Sporculara maçlarda başarılar dileyen İl Müdürü Yıldız, "Başarılı sporcularımızı Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurladık. Kendilerine müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.

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