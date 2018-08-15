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Jim Mattis'in yüzüne baka baka 'köpek' dedi!

ABD Savunma Bakanı olarak ilk kez Latin Amerika'yı ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Mattis, Brezilya'yı ziyaret etti.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:44
Jim Mattis'in yüzüne baka baka 'köpek' dedi!

Savunma Bakanı olarak ilk kez Latin Amerika'yı ziyaret eden Mattis, Brezilya'nın ardından Arjantin, Şili ve Kolombiya'yı ziyaret edecek.

Brezilya Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Mattis, Venezuela'daki ekonomik krizin çözümünün Brezilya tarafından yönetilmesinin gerekliliğini savundu. Mattis ayrıca "Brezilya ile savunma alanında ortaklığımızı artırmak istiyoruz" dedi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise sosyal medya üzerinden "Biz ABD Savunma Bakanı James "Deli Köpek" Mattis'in Güney Amerika'da ABD'nin menfaatlerini korumak için bulunmasını kınıyoruz. Bu menfaatlerin en önemlisi Latin Amerika ve Karayipler'de barış bölgesinde doğal kaynaklarımızın çalınması amacıyla kurulan Amerikan askeri üslerini reddediyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:44
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