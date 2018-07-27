Jim Mattis: Trump'ın sözleri askeri ilişkileri etkilemez

ABD Başkanı Donald Trump, rahip Andrew Brunson'un tutukluluğu nedeniyle Türkiye'ye 'büyük yaptırımlar' uygulanacağını söylemişti. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise bugün yaptığı açıklamada, Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidinin askeri ilişkileri etkilemediğini, iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.

Trump paylaşımında, "ABD, Türkiye'ye büyük Hristiyan, aile adamı ve mükemmel bir insan olan Pastör Andrew Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için büyük yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rahip Brunson açıklamasına Türkiye'den tepki yağmıştı. Konuya dair Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama yapmıştı.