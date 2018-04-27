Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Jim Mattis, İsrail Savunma Bakanı Liberman ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Mattis, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ile ABD Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

27 Nisan 2018 Cuma 09:16
Jim Mattis, İsrail Savunma Bakanı Liberman ile görüştü

ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, görüşme öncesinde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, ABD ile İsrail arasındaki bağın güçlülüğüne vurgu yapan Mattis, "Başkan (Ronald) Reagan'ın 1982'de dediği gibi ABD, İsrail devletine olan bağlılığından asla vazgeçmedi ki bu bağlılık halen sarsılmazdır." dedi.

ABD ile İsrail arasındaki askeri ilişkilerin de hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirten Mattis, iki ülke iş birliğinin İran'a karşı Ortadoğu'da güvenlik ve istikrarı sağlayacağını öne sürdü.

Bir gazetecinin "İsrail'in İran'ın Suriye'ye silah transfer etmesinin amacının İsrail'i vurmak olduğuna ilişkin değerlendirmesine katılıp katılmadığını" sorması üzerine Mattis, "Şu anda başka bir amaç düşünemiyorum." yanıtını verdi.

Mattis, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeyeceğine ilişkin bir soruyu, bu konuda henüz bir karar verilmediğini söyleyerek cevapladı.

ABD'li bakan, Rusya'nın Suriye rejimine S-300 hava savunma sistemi sağlayacağı iddiasına ilişkin, "Suriye savaşını devam ettirmek üzere yapılan her şey bir trajedidir." ifadesini kullandı.

Cenevre Süreci'nin arkasında durmaları ve bunun diplomatik bir çözüme varmasını sağlamaları gerektiğine dikkati çeken Mattis, "(BM Suriye Özel Temsilcisi) Staffan de Mistura bunun için çalışıyor ve Rusya'nın da daha istikrarlı bir Ortadoğu istiyorsa ona yardım etmesi gerekir." diye konuştu.

Trump'ın Kudüs kararına takdir

Kısa bir açıklama yapan Liberman ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını "hayranlıkla karşıladıklarını" dile getirdi.

Kudüs kararını "tarihi" olarak niteleyen Liberman, bunun için Trump'ı takdir ettiklerini belirtti.

Ortadoğu'daki en büyük sorunun İran olduğunu iddia eden İsrailli bakan, Suriye, Yemen, Irak ve Lübnan'daki iç karışıklıklar konusunda İran'ı suçladı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 09:16
  1. Suriye
  2. İran
  3. Rusya
  4. Lübnan
  5. İsrail
  6. Yemen
  7. Kudüs

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler tekrar istifa edecek
    1. CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler..
    2. İstanbul'da ölümden kıl payı böyle..
    3. HDP'den Ahmet Hakan'a elveda mesajı!
    4. Bütün aşklar böyle başlar!
    5. Mehmet Aydın ülke ülke sefa sürüyor!
    6. Şenol Güneş: Beni assalar Kadıköy'e..
    7. UEFA'dan flaş Fenerbahçe açıklaması
    8. Antep'te 2 çocuk sulama kanalında..
    9. Beşiktaş'tan 'taraftara açık idman'..
    10. Amerika'dan FETÖ'cü papaz için..
    11. Cemil Ertem: Merkez Bankası fazlasını..
    12. Dev derbide hangi sonuç kime yarar?
    13. Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında..
    14. İşte CHP'nin Cumhurbaşkanı aday..
    15. Hafta sonu yağış var!
    16. Barcelona resmi hesabından paylaştı!..
    17. İstanbul Kadıköy'ü arılar bastı! Büyük..
    18. Cezaevinde isyan: 7 ölü, 25 yaralı
    19. The Economist'te yayınlanan 24 Haziran..
    20. Beşiktaş, 'oyuncularım sakatlandı'..
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar
    24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış... İşte Erdoğan'ın CHP'li vekilleri çıldırtan mesajı
    Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış... İşte Erdoğan'ın CHP'li vekilleri çıldırtan mesajı