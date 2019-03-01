JİCA heyeti Çermik’te incelemede bulundu

Kaymakamların görev yaptıkları bölgelerin kalkınmasında etkin rol oynamaları amacıyla yürütülen program kapsamında Türkiye’de temaslar gerçekleştiren Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) heyeti, Çermik’te incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı ile yürütülen eğitim işbirliği projesi kapsamında incelemeler yapan Japon heyeti Başkanı Takehiro Yasuı, Jacıa Danışmanı Necdet Özçelik ve beraberindekiler, Çermik Kaymakamı Nazlı Demir’i ziyaret etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Nazlı Demir, ilçeyle ilgili JICA heyetine sunum yaptıklarını belirterek, eylem planı yarışmasında üçüncülük aldığını, ilçenin kalkınması için uluslararası işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Kaymakam Nazlı Demir, JICA ödülü alan Türkiye’de iki kaymakamdan biri olduğunu anımsatarak, ilçemizi ziyaret eden JICA heyetine, Haburman Köprüsünü, Saray Hamamını ve kaplıcaları gezdirdiklerini, yöresel ürünleri tanıttıklarını söyledi. Kaymakam Nazlı Demir, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile ilçenin kalkınması maddi ve manevi anlamda iştişarelerde bulanacağız" dedi.