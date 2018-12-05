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JHV-Store tırının ilk durağı Ankara

Jandarma havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi amacıyla faaliyete başlayan Jandarma Havacılık Tırı, ilk durağında başkentlilerle buluştu

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:06
JHV-Store tırının ilk durağı Ankara

ANKARA (AA) - Jandarma havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Jandarma Havacılık Tırı'nın (JHV-Store) ilk durağı Ankara oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Havacılık Başkanlığınca lisanslı ürünlerin satışının gerçekleştirildiği tırda çalışan personel, AnkaMall alışveriş merkezi önünde tanıtım ve satış yaptı.

Ayrıca jandarmaya personel alımı ile pilot olmak isteyenlere de kapsamlı bilgiler verildi.

7 Aralık'a kadar faaliyetini sürdürecek tır, daha sonra Eskişehir, Kütahya, Afyon, Isparta ve Antalya'ya gidecek.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:06
  1. Jandarma Havacılık Başkanlığı
  2. JHV-Store

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