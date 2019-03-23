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Türk Silahlı Kuvvetleri personel alımı son dakika 2019 sözleşmeli erbaş alımı başvuruları

Türkiye’nin karada havada ve denizdeki gözü kulağı olan Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki kurumlara son dakika personel alımı yapmaya devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) sözleşmeli erbaş 2019 alımlarına ilişkin Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla sözleşmeli erbaş ve uzman erbaş alımının yapılacağını duyurdu. Peki sözleşmeli erbaş alımı 2019 ne zaman yapılacak? Sözleşmeli erbaş başvuru 2019 şartları neler? Jandarma sözleşmeli erbaş ve uzman erbaş alımı son dakika haberleri…

23 Mart 2019 Cumartesi 16:02
Türk Silahlı Kuvvetleri personel alımı son dakika 2019 sözleşmeli erbaş alımı başvuruları

Türkiye’nin karada havada ve denizdeki gözü kulağı olan Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki kurumlara son dakika personel alımı yapmaya devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) sözleşmeli erbaş 2019 alımlarına ilişkin Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla sözleşmeli erbaş ve uzman erbaş alımının yapılacağını duyurdu. Peki sözleşmeli erbaş alımı 2019 ne zaman yapılacak? Sözleşmeli erbaş başvuru 2019 şartları neler? Jandarma sözleşmeli erbaş ve uzman erbaş alımı son dakika haberleri…

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla ön başvurular 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, alım şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan “2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş (2019-1) Kılavuzu” nda belirtilmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli erbaş alım başvuru şartları?

a. Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvurular, 19 Mart 2019 günü başlayıp, 04 Nisan 2019 günü saat 23:59’da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır. Sınavlara çağrılacak adayların %50’si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS’den (P3, P93, P94) en az (50) puan alanlardan, %50’si (20.000) ise 2018 yılı KPSS’ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak (50)’nin altında puan alanlardan seçilecektir. 2018 yılı KPSS puanı (P3, P93, P94) (50)’nin altında olanlar, KPSS puanı hiç olmayanlarla birlikte değerlendirilecektir.

Sözleşmeli uzmar erbaş başvurusunda aranacak özellikler

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

c. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

ç. www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan “2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş (2019-1) Kılavuzu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

Uzman erbaş başvuruları ne zaman ve nereye yapılacak?

a. Ön başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya 1/2 internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 19 Mart – 04 Nisan 2019 tarihleri arasında giriş yapılacaktır.

 b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.

 c. Başvuru kılavuzları okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur. 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:02
  1. Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli erbaş alım başvuru şartları?
  2. Sözleşmeli uzmar erbaş başvurusunda aranacak özellikler
  3. Uzman erbaş başvuruları ne zaman ve nereye yapılacak?
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