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Jetler sınır ötesindeki terör yuvalarını dağıtıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesinde teröristlerin üs olarak kullandıkları bölgeleri vurmayı sürdürüyor, önceki gün Kandil'i ateş altına alan savaş uçakları dün gece de Karacak bölgesini vurdu- Muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'ye yakın uçağın katıldığı harekatta İHA'lar, SİHA'lar, HİK uçağı ile tanker uçaklar görev aldı, hedefler lazer güdümlü mühimmatla yerle bir edildi

19 Temmuz 2019 Cuma 11:50
Jetler sınır ötesindeki terör yuvalarını dağıtıyor

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesinde teröristlerin üs olarak kullandıkları bölgeleri vurmayı sürdürüyor, önceki gün Kandil'i ateş altına alan savaş uçakları dün gece de Karacak bölgesini vurdu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Bir yandan terör örgütüne ait Hakurk'taki hedeflere yönelik Pençe Harekatı ile komandolar terör yuvalarına girmeyi sürdürürken diğer yandan da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları, sınır ötesinde terör örgütü tarafından üs olarak kullanılan bölgeleri vuruyor.

Bu kapsamda Türk jetleri, dün gece Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristlerce üs olarak kullanılan Karacak bölgesine geniş çaplı hava harekatı gerçekleştirdi.

Karacak bölgesinde terör hedefleri büyük hassasiyetle belirlendi. Hedefler tespit edilirken sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda hassasiyet gösterildi.

Muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'ye yakın uçağın katıldığı harekatta İHA'lar, SİHA'lar, HİK uçağı ile tanker uçaklar görev aldı. Teröristlere ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin lazer güdümlü mühimmatla imha edildiği harekatta yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

Öte yandan, Hava Kuvvetlerine ait jetler, dün gece Tunceli kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerindeki teröristleri hedef aldı.

Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatında iki terörist etkisiz hale getirilirken Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde belirlenen terör örgütüne ait hedefler vuruldu, 6 terörist öldürüldü.

- Milli Savunma Bakanı Akar açıklamıştı

Teröristlerin sınır ötesinde üs olarak kullandıkları bölgelerin imhasına yönelik hava harekatları önceki gün de devam etmiş, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait jetler, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefleri vurmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da harekata ilişkin, "Erbil’deki alçak saldırıyı müteakip Kandil bölgesine yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Teröristlere ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bu harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA’larımız kullanılmıştır. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar çarşamba günü de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde teröristlere ait hedefleri imha etmişti.

Pençe Harekatı ile koordineli gerçekleştirilen harekatta 7 terörist, aynı gün Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatında da iki terörist etkisiz hale getirilmişti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:50
  1. Genelkurmay Başkanlığı
  2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  3. Pençe harekatı
  4. Terörle Mücadele
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri

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