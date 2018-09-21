TSK vurdu! Çok sayıda terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş; üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.