Jet yakıtı hammadesinin hasadına başlandı

Kars'ın Akyaka ilçesi Geçik köyünde ekimi yapılan ketencik bitkisinin ilk hasadı Kaymakam Doğukan Mızrak, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Akyaka Ziraat Odası Başkanı İhsan Tazegül, arazi sahipleri ve köylülerin katıldığı törenle yapıldı. Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, ketencik bitkisinin, eski bir kültür bitkisi ve Türkiye'de marjinal tarım alanlarını değerlendirebilecek alternatif bir yağ bitkisi olduğunu söyledi.

"KİMYASAL İLAÇ KULLANIMINA GEREKSİNİM DUYULMUYOR"

Ketenciğin yağ elde etmek amacıyla tarih öncesinden beri ekimi yapıldığını, ketencik yağının tıpkı keten yağı gibi yüksek oranda çoklu doymamış yağ asitlerine sahip yağ olduğunu belirten Düzgün şunları söyledi: "Ketencik, kötü koşullara adaptasyon bakımından üstün performanslı ve bitki besin elementi isteği bakımından kanaatkâr bir bitkidir. Ayrıca, yabancı ot rekabetinin iyi olması nedeniyle kimyasal ilaç kullanımına gereksinim duymaması, ketenciğin çevre dostu yetiştirme sistemlerine uygun karakterde bitkiler arasında yer almasını sağladı.

"PROTEİN BAKIMINDAN OLDUKÇA ZENGİN"

İlimizin hayvancılığındaki, kaba yem ve beslenme eksikliğinde açığı, yüksek ot kalitesi karşılayacak buna ilaveten, ham protein miktarının çok yüksek olması sebebi bakımından hayvan beslenmesinde hem besi hayvanlarında, hem de süt sığırcılığında yüksek oranda ürün artışı sağlayacak. Bu amaçla, ekim yapan üreticilerimize müdürlük olarak teknik destek sağladık. Ürünün çıkışları, gelişimi ve biçerdöver biçimi ile ilgili olarak tüm aşamaları takip edilmekte olup, sonuçların değerlendirmesi ile çiftçilerimizin bu bitkiden fayda sağlayacağı düşünüldüğü anda gerekli çalışmaları yapacağız."

"ALIM GARANTİSİ VAR"

Firma yetkilisi Rıza Tanoğlu da Denizli'den Kars'a gelerek bahar mevsiminde ketenciğin ekimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Ketenciğin bir yağ bitkisi olduğunu vurgulayan Tanoğlu şöyle konuştu: "Sanayi alanında kullanıldığı gibi küspesi de hayvan yeminde rahatlıkla kullanılabilir. Şu anda yüzde 27 ile yüzde 47 oranında küspesinde protein vardır. Ketencik bitkisi biyodizel ve jet yakıtı olarak sanayi alanında kullanıldığı için önemi artmaktadır. Ülkemizde yemeklik yağ olarak yaklaşık 1 milyon ton yağ açığımız bulunmaktadır. Bu da yaklaşık 2-2,5 milyon ton yağ bitkisinden elde edilir.

Ülkemizin dövizleri yurt dışına gitmesin diyerek Kars'ta Akyaka'nın Geçit köyünde ekim gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde bu ekim alanlarının artırılacağını düşünüyoruz. Şu anda burada hasat dönemindeyiz. Alım garantisi var, tarımsal sözleşme garantisi ile ekim yaptırıyoruz. Bioydizele uygun olduğu gibi, tıp ve gıda alanlarında da değerlendirilebilen bir bitki. Onun haricinde yurt dışından da bayağı talep görüyoruz. Tabi ki yurt içindeki açığımızı kapatmak maksadıyla bitkimizin ekim alanını önümüzdeki zamanlarda genişleteceğiz.

Vejetasyon süresi kısa olduğu için İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kıraç yerlere ekimlerini yapacağız. Su ve gübreleme ihtiyacı da çok az olan bir bitki. Burada dekara yaklaşık 10 kilo gübre kullandık. Bunun haricinde ekstra bir maliyeti olmadığı için, dekara tüm masrafları içinde 170 TL masrafı olduğu için ekimleri artıracağız inşallah. Bu bitkinin umut vaat ettiğini hepimiz öngörüyoruz."

Akyaka Kaymakamı Doğukan Mızrak da üreticilere hayırlı olsun dileklerinde bulanarak, mahsullerinin daha da verimli olmasını temenni etti