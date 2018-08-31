Jet-ski denizde bomba gibi patladı!
Rusya’nın Soçi şehrinde bulunan Kabardinka tatil köyünde bir baba ile çocuğunun üzerinde bulunduğu jet-ski bir anda patladı.31 Ağustos 2018 Cuma 13:59
Soçi'de yaşanan ilginç olayda bir baba ve çocuğu jet-ski olarak bilinen deniz hız motoruna bindi. Hareket ettikten birkaç saniye sonra jet-ski patladı. Patlamanın etkisiyle baba ve çocuk havaya fırladı, jet-ski ise paramparça oldu.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaşanan bu olayın üzerine kurtarma ekipleri, yaralanan baba ve çocuğu hastaneye götürdü. Babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken çocuğun yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kiralama firması hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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