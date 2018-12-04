THY- Euroleague
0553 313 94 23

'Jet Fadıl'ın Antalya’daki arsası icradan satışa çıkarıldı, satış gerçekleşemedi! Bakın neden

Kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün Antalya'daki arsası, icradan satılığa çıkarıldı. İhaleye katılan olmadığı için satış gerçekleşemedi.

04 Aralık 2018 Salı 17:03
'Jet Fadıl'ın Antalya’daki arsası icradan satışa çıkarıldı, satış gerçekleşemedi! Bakın neden

Kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün sahibi olduğu şirket tarafından, Antalya’da yaklaşık 18 yıl önce proje üzerinden satışı yapılan, ancak bugüne kadar temeli dahi atılmayan evlerin arsası, parası mağdurlara verilmek üzere icra yoluyla satışa çıkarıldı.

İhaleye katılan olmadı

Antalya 10. İcra Dairesi’nde açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede, Antalya Havalimanı yakınlarında bulunan 43 bin 404 metrekarelik arazi, muhammen bedelinin yarısı olan 8 milyon 132 bin lira başlangıç bedeliyle satışa sunuldu. İhaleye katılan olmadığı için satış gerçekleşmedi.

Para mağdurlara dağıtılacak

Mağdurlardan bir kısmının avukatlığını yapan Semih Gökpınar, diğer yüzlerce mağdur gibi müvekkillerinin de 18 yıl önce Fadıl Akgündüz’e ait şirketten konut satın aldıklarını ve aradan geçen sürede evlerin temeli bile atılmayınca yasal yollara başvurduğunu söyledi. Hukuk mücadelesi sonunda site yapılacak arazinin icra yoluyla satılmasına karar verildiğini anlatan Gökpınar, satıştan elde edilecek paranın mağdurlara dağıtılacağını kaydetti.

İyi bir bölgede bulunan arazinin gerçek değerinin 40 milyon liranın üzerinde olduğunu savunan Gökpınar, arazinin ilerleyen zamanda satılacağına inandıklarını dile getirdi.

8 Ocak'ta yeniden satışa çıkarılacak

İhaleyi takip etmek için gelen bazı mağdurlar ise satışın bir an önce yapılmasını ümit ettiklerini söyledi. Söz konusu arazi Antalya 10. İcra Dairesi’nce 8 Ocak’ta yeniden satışa çıkartılacak.

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:03
  1. Fadıl Akgündüz
  2. Semih Gökpınar
  3. Antalya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türk askeri sandım ama bizi FETÖ'nün askerleri vurmuş"
    1. "Türk askeri sandım ama bizi FETÖ'nün..
    2. HDP'li Demirtaş ve Önder'in cezaları..
    3. Erdoğan, çaya davet ettiği öğrencileri..
    4. İsrail'in Lübnan sınırındaki "tünel"..
    5. Noterden sonra parayı ödemeyen..
    6. Görme engelliler için dijital Kur'an-ı..
    7. Kapalıçarşı'da altın
    8. Ormanlık alandaki kanalda erkek cesedi..
    9. Beşiktaş'taki terör saldırısı davası
    10. Göztepe'de şok sakatlık! Oyuna devam..
    11. İran Meclis Başkan Yardımcısı'ndan..
    12. "Ligde iyi bir durumdayız"
    13. Çaldıkları otomobilleri parçalarken..
    14. Durdurulan kamyonette, kaçak avlanan..
    15. Döviz kurları
    16. Visa ve Mastercard komisyonlarını..
    17. Araçlarına çalıntı plaka takarak..
    18. Rusya-Ukrayna geriliminde AİHM'e kınama!
    19. Filistin'den UNESCO'ya "Harem-i..
    20. "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve..
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar