Jet Airways’ten uçuşlara iptal

Hindistanlı havayolu şirketi Jet Airways, tüm uluslararası uçuşları iptal ettiğini duyurdu.

Hindistanlı havayolu şirketi Jet Airways, mali kriz nedeniyle tüm yurt dışı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. Bir milyar dolardan fazla borcu nedeniyle çöküşü engellemeye çalışılan şirket, çareyi yurt dışı uçuşlarını engellemekte buldu. Hindistan hükümeti ise konuya ilişkin açıklamasında, uçuşların iptalinin ardından yolcuların güvenliğinin sağlanması için gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Hindistan’daki havayolu şirketlerinin uluslararası uçuşlarını sürdürmeleri için filosunda en az 20 uçak bulundurması gerekiyor. Filosunda 100 uçağı bulunan ve 600 iç, 380 uluslararası rotaya sahip Jet Airways’in, kira ödemesinin yapılamaması nedeniyle 10 uçağın yere indirildiği öğrenildi.

Havayolunun sitesinde yer alan açıklamada ise, Yeni Delhi’den Singapur, Londra, Amsterdam ve Katmandu’ya gidiş ve dönüş olacak şekilde uçuşların iptal edildiği kaydedildi.

Hindistan Havacılık Bakanı Suresh Prabhu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın havayolu kaynaklı sorunları gözden geçireceğini ifade ederek, yolcuların güvenliğini korumak ve sorunları minimize etmek için gerekli adımların atılacağını aktardı.

Singapur Changi Havalimanı yetkilileri ise açıklamasında, ikinci bir karara kadar Singapur iniş ve kalkışlı uçuşların durdurulduğunu ifade etti.