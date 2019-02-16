0553 313 94 23

Jeotermal Suyun Merkez Yerleşkeye iletimi sağlandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından hazırlanan ’Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesi ’ ile hazırlanan ve jeotermal kaynak kazandırılması amacı güdülen proje tamamlandı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:19
Jeotermal Suyun Merkez Yerleşkeye iletimi sağlandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından hazırlanan ’Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesi ’ ile hazırlanan ve jeotermal kaynak kazandırılması amacı güdülen proje tamamlandı.


Yaklaşık 2 Bin 700 metre toplam uzunluğa sahip olan jeotermal hatta suyun sıcaklığı 50 derece olarak ölçüldü. İl Özel İdaresi tarafından 2019 yılı için verilen 10 litre /saniye pompa kapasitesi üniversitede 40 litre/saniye olarak hazırlandı.


Kuyu sayısı ve kapasitenin artması ile birlikte üniversitede pompa kapasitesi dört katına kadar çıkabilecek. KAEÜ’sipilot projelerine katkı sağlayacak olan jeotermal su, hem jeotermal serayı besleyecek hem de pilot projelerin önemli bir ayağını oluşturan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine destek verecek.


Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, pilot projelerin hızla faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Hazırlanan projelerle şehre ve bölgeye katkı sunmaktan mutlu olduklarını belirten Rektör Karakaya, “Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesinin tamamlanması ile birlikte diğer projelerimizde jeotermal sudan faydalanabilecek” dedi.


Tarım ve jeotermal alanında pilot seçilen üniversite jeotermalle ilgili önemli bir aşama kat ettiğini ifade eden Prof. Dr. Vatan Karakaya açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesi termal suyun aranması, sondaj çalışması ve termal bölgeden proje alanına suyun iletilmesi aşamalarından oluşuyor. Bu aşamaların hepsi başarıyla tamamlandı ve jeotermal su artık üniversitemizde. Diğer projelerimizde hızla tamamlanacak. Şehrine ve bölgesine katkı sağlayarak yön veren bir üniversite olarak yeni projeler ve yeni çalışmalar için hazırız.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyerek Edirne'nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz. Edirne, bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacaktır diye inanıyorum."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu,..
    2. Gürer: "Tarım politikaları değişmeli"
    3. "İstanbul'da trafik sorununu çözerim"
    4. İsrail’e Mavi Marmara şoku
    5. Hersek Lagünü doğa fotoğrafçılarının..
    6. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    7. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
    8. Erdoğan'a suikast timinin makineli..
    9. Bakan müjdeyi verdi! Tam 1,5 milyar..
    10. Göztepe, Kayserispor maçına hazır
    11. Hayvancılık işletmeleri tarımsal..
    12. Toplu taşımada şüpheli paket alarmı
    13. Mersin Barosu, TEMA’nın LAW..
    14. Tokat’ta domates tanzim satış..
    15. Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
    16. Kaldırımda yürüyen yaşlı adama Pitbull..
    17. Çocuklarının önünde karısını öldürdü
    18. Sulamada dünya çapında keşif
    19. Bakan Pakdemirli, Aydın’da 1.5..
    20. Erzurumspor, Sivasspor maçında..
    21. Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası..
    22. Mustafa Sarıgül: “DSP’nin başarısı..
    23. Sina'da çatışma... Mısırlı 15 asker..
    24. "DEAŞ'ın elindeki son yer de ele..
    25. "O bir melekti, benim kınalı kuzumdu"
    26. "Cumhur İttifakı'nı milletin bekası..
    27. Çiftçi, seçim çalışmalarını sürdürüyor
    28. "Ozan Arif" son yolculuğuna uğurlandı
    29. "BM dünyadaki kuruluşlardan en az..
    30. Kızılay Kastamonu Şubesinin yeni..
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü