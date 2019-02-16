Jeotermal Suyun Merkez Yerleşkeye iletimi sağlandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından hazırlanan ’Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesi ’ ile hazırlanan ve jeotermal kaynak kazandırılması amacı güdülen proje tamamlandı.

Yaklaşık 2 Bin 700 metre toplam uzunluğa sahip olan jeotermal hatta suyun sıcaklığı 50 derece olarak ölçüldü. İl Özel İdaresi tarafından 2019 yılı için verilen 10 litre /saniye pompa kapasitesi üniversitede 40 litre/saniye olarak hazırlandı.

Kuyu sayısı ve kapasitenin artması ile birlikte üniversitede pompa kapasitesi dört katına kadar çıkabilecek. KAEÜ’sipilot projelerine katkı sağlayacak olan jeotermal su, hem jeotermal serayı besleyecek hem de pilot projelerin önemli bir ayağını oluşturan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine destek verecek.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, pilot projelerin hızla faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Hazırlanan projelerle şehre ve bölgeye katkı sunmaktan mutlu olduklarını belirten Rektör Karakaya, “Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesinin tamamlanması ile birlikte diğer projelerimizde jeotermal sudan faydalanabilecek” dedi.

Tarım ve jeotermal alanında pilot seçilen üniversite jeotermalle ilgili önemli bir aşama kat ettiğini ifade eden Prof. Dr. Vatan Karakaya açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesi termal suyun aranması, sondaj çalışması ve termal bölgeden proje alanına suyun iletilmesi aşamalarından oluşuyor. Bu aşamaların hepsi başarıyla tamamlandı ve jeotermal su artık üniversitemizde. Diğer projelerimizde hızla tamamlanacak. Şehrine ve bölgesine katkı sağlayarak yön veren bir üniversite olarak yeni projeler ve yeni çalışmalar için hazırız.”