Jeotermal kaynaklı şehirler Ankara’da toplandı

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Başkent Ankara’da düzenlenen Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nin 2019 yılı Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı.

Jeotermal kaynaklar açısından zengin bir ülke olan Türkiye’de, jeotermal kaynağa sahip belediyeleri bir araya getirmek ve kaynakları verimli bir şekilde kullanabilmek için fikir alışverişinde bulunmak amacıyla 1997 yılında kurulan T.C. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nin 2019 yılı Olağan Meclis Toplantısı Ankara’da yapıldı. Edremit Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu 107 üyesiyle jeotermal kaynakların daha verimli kullanılabilmesi adına çalışmalar yürüten birliğin Edremit Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nin mevcut Başkanı Yaşar Bahçeci ile birlikte 8’i büyükşehir, 14’ü il, 88 ilçe ve 6 belde belediye başkanı olmak üzere toplam 116 belediye başkanı katıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit’in ilçe merkezi ve Güre Mahallesi’nde ki jeotermal kaynakları ile bu alanda zengin bir bölge olduğunu kaydetti. Başkan Arslan, “Bölgemizdeki jeotermal kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek ve vatandaşlarımıza ulaştırmak adına ilgili kurum ve kişilerle çok yararlı görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.