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Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkent’te toplandı

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nin 2019 yılı Olağan Meclis Toplantısı, Başkent’te düzenlendi.

14 Haziran 2019 Cuma 13:52
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkent’te toplandı

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nin 2019 yılı Olağan Meclis Toplantısı, Başkent’te düzenlendi.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın doğal üyesi olduğu birlik toplantısında yapılan seçimle birliğin yeni başkanı Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan oldu. Toplantıya Başkan Yavaş’ı temsilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan Şimşek katıldı.


Jeotermalin önemi


Jeotermal kaynaklar açısından zengin bir ülke olan Türkiye’de, jeotermal kaynağa sahip belediyeleri bir araya getirmek ve kaynakları verimli bir şekilde kullanabilmek için fikir alışverişinde bulunmak amacıyla 1997 yılında kurulan T.C. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, 107 üyesiyle önemli kararlar almaya devam ediyor.


Türkiye’nin jeotermal kaynaklar açısından Dünyada 7. sırada, Avrupa’da ise 1. sırada yer aldığını söyleyen Şimşek, şu değerlendirmelerde ve tespitlerde bulundu:


“Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye, her yıl enerjiye olan ihtiyacı yüzde 4.5 ile yüzde 7 arasında artan bir ülke ve enerji ihtiyacının yüzde 75’lik bölümünü dışarıdan ithal ediyor. Üzücü olan enerjinin bu derece kıymetli olduğu bir dönemde, Türkiye bu kaynakların sadece yüzde13’lük bölümünü kullanılabilir hale getirmiş bulunuyor. Türkiye’nin 2023 yılında, enerji ihtiyacının yüzde 30’unu yenilebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi hedeflediği dikkate alındığında, jeotermal enerji potansiyelini daha etkin biçimde kullanacak araştırma ve sondaj çalışmalarını artırması kaçınılmazdır. Bu alanda ana sorumluluk MTA ve bazı durumlarda da İl Özel İdarelerindedir. Belediyelerin bu konudaki sorumlulukları ne yazık ki ikincil kalmaktadır.Bu durum açık biçimde bu alanda en önemli kamusal gücün belediyelerimiz olması gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde birliğin en önemli çabalarından biri jeotermal enerji alanında, belediyelerimizin yetki ve sorumluluklarının artırılması olmalıdır.”


“Ankara termal sağlık turizminin merkezi olacak”


Başkent’in jeotermal kaynaklar açısından zengin bir kent olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan Şimşek, şöyle konuştu:


“Belediye Başkanımız Mansur Yavaş birkaç gün önce İngiltere’de bu konu ile ilgili görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin amacı seçim öncesi projelerimizde olan ve tüm Avrupa’da ilgili kuruluşlarla da temaslarda bulunarak söz verdiğimiz gibi Ankara’yı termal sağlık turizminin merkezi yapmaktır. En kısa zamanda bu hedefi gerçekleştirdiğimizde tüm ülkemiz için önemli bir örnek olacaktır.”


Toplantıda alınan kararla birliğin yeni adı “T.C. Enerji Kentleri Birliği” olarak değiştirildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:52
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