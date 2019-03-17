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Jeotermal havuzun taşması sonucu üzüm bağını su bastı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jeotermal havuzun taşması sonucu üzüm bağı sıcak su altında kaldı.

17 Mart 2019 Pazar 15:47
Jeotermal havuzun taşması sonucu üzüm bağını su bastı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jeotermal havuzun taşması sonucu üzüm bağı sıcak su altında kaldı.

Kemaliye Mahallesi'nde özel firmaya ait jeotermal kuyusunun havuzu taştı. Taşkın nedeniyle İdris Şentürk’e ait yaklaşık 5 dönüm üzüm bağı su altında kaldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar gören alanlarda inceleme yaparak tutanak tuttu.

Şentürk, yaptığı açıklamada, taşkın nedeniyle bağının göle döndüğünü ve buharla kaplandığını belirterek, "Göz gözü görmüyordu. Bu bağdan 5 yıl ürün alınamaz, bağın ömrü bitti. Yetkililerin zararlarımızı karşılamasını istiyorum. Bu tür afetler sık sık yaşanıyor. Yetkililerin buna önlem bulması lazım. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine rapor tutturdum. Tek gelir kaynağım olan üzüm bağım gitti, bundan sonra ne yaparım, çaresiz kaldım." diye konuştu.

Jeotermal kuyunun ait olduğu firmanın genel koordinatörü Ufuk Şentürk de kuyularda toplanan suyu basan pompanın arıza yapması sonucu güvenlik havuzunda depolanan suyun sabaha karşı taştığını söyledi.

Şentürk, "30 dakikada bağlara yaklaşık 40 ton civarında su taşmıştır. Kısa sürede yapılan çalışma sonucu arıza giderilerek su kontrol altına alındı. Bağ sahiplerinin zararları karşılanacaktır." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:47
  1. Manisa
  2. Alaşehir
  3. jeotermal suyu
  4. üzüm bağı

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