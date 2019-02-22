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Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Bektaş’tan deprem uyarısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof.

22 Şubat 2019 Cuma 11:45
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Bektaş’tan deprem uyarısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Bölgesinde 500 yıldan beri olan büyük depremlerin davranışının İstanbul’dan önce Balıkesir-Bursa hattında büyük bir depremi öngördüğünü söyledi.


Kuzey Anadolu fayının güney kolunun Çanakkale, Balıkesir, Bursa hattında sismik aktivitenin kuzey kola göre daha fazla arttığını dile getiren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, “Marmara Bölgesinde,1509-1894 tarihleri arasında oluşan, 7 den büyük 7 tarihsel deprem; 1912-1999 tarihleri arasında ise 6,3 den büyük 11 büyük güncel deprem Kuzey Anadolu Fayının paralel Kuzey ve Güney Kolları üzerinde karşılıklı ve sıralı bir şekilde üretilmiştir. Kuzey Anadolu Fayının Kuzey Kolunda gerçekleşen 1999 İzmit Depreminden sonra geçen 20 yıl sürede Kuzey Anadolu Fayının Güney Kolunda, Çanakkale, Balıkesir, Bursa hattında, sismik aktivitenin kuzey kola göre daha fazla artması yukarıdaki görüşü destekler niteliktedir” dedi.


İstanbul depreminden önce Marmara’nın güneyinde Balıkesir, Çanakkale, Bursa hattında büyük bir depremin yaşanabileceğine dikkat çeken Bektaş, “Kuzey Anadolu Fayının Marmara Bölgesindeki paralel kolları üzerinde bu türden karşılıklı ve sıralı büyük deprem üretme eğilimi paralel fayların derinden uzak mesafelere karşılıklı stres transferi yapmaları ve birbirlerini tetiklemeleriyle açıklanabilir. Başta Kuzey Anadolu Fayının ikiz kardeşi olan Kuzey Amerika’daki San Andreas Fayı ve Dünyadaki diğer büyük fayların jeolojik ve jeofizik verileri dikkate alındığında, 150-300 km aralıklı paralel fay kolları arasında zamana bağlı olarak derinden stres transferi yapılabileceğini ve fayların birbirlerini tetikleyebileceği sonucuna varılır. Özetle, beklenen İstanbul depreminden önce Marmara’nın güneyinde Balıkesir, Çanakkale, Bursa hattında yaşanabilecek büyük bir deprem daha büyük bir olasılıktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:45
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