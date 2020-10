Jennifer Lawrence 1990 yılında Louisville, Kentucky'de doğmuştur. 14 yaşında oyuncu olmaya karar vermiştir ve ailesiyle birlikte bir yetenek avcısına başvurmuştur. Liseden 2 yıl erken mezun olmuş ve oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Jennifer Shrader Lawrence (d. 15 Ağustos 1990), Amerikalı oyuncu. Yer aldığı filmler dünya genelinde 5.5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti, 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Oscar, Altın Küre ve SAG ödüllerinin sahibidir.

Oynadığı filmler

2016 - X-Men: Apocalypse ( Raven / Mystique) (Sinema Filmi)

2016 - Passengers (Aurora) (Sinema Filmi)

2015 - Joy (Joy Mangano) (Sinema Filmi)

2015 - Açlık Oyunları: Alaycı Kuş - Bölüm 2 (Katniss Everdeen) (Sinema Filmi)

2014 - Serena (Serena Pembertom) (Sinema Filmi)

2014 - Dior and I (Herself) (Sinema Filmi)

2014 - Açlık Oyunları: Alaycı Kuş - Bölüm 1(Katniss Everdeen) (Sinema Filmi)

2014 - X-Men: Geçmiş Günler Gelecek ( Raven / Mystique) (Sinema Filmi)

2013 - The Devil You Know (Genç Zoe) (Sinema Filmi)

2013 - Düzenbaz (Rosalyn Rosenfeld) (Sinema Filmi)

2013 - Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakala... (Katniss Everdeen) (Sinema Filmi)

2012 - Umut Işığım (Tiffany) (Sinema Filmi)

2012 - House at the End of the Street (Elissa) (Sinema Filmi)

2012 - Açlık Oyunları (Katniss Everdeen) (Sinema Filmi)

2011 - Çılgınlar Gibi (Sam) (Sinema Filmi)

2011 - X-Men: Birinci Sınıf (Raven Darkholme) (Sinema Filmi)

2011 - Kukla (Norah) (Sinema Filmi)

2010 - Gerçeğin Parçaları (Ree Dolly) (Sinema Filmi)

2008 - Poker Evi (Agnes) (Sinema Filmi)

2008 - Bahçe Partisi (Tiff) (Sinema Filmi)

2007 - The Bill Engvall Show (Lauren Pearson) (TV Dizisi)

2005 - Medium (Claire Chase) (TV Dizisi) (2 Bölüm)