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Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, kente konser için gelen ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e üzerinde ismi yazılı Antalya'nın plaka kodu "07" numaralı forma hediye etti

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:23
Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, konser vermek için kente gelen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e üzerinde ismi yazılı Antalyaspor forması hediye etti.

Kulüp Başkanı Öztürk, sahibi olduğu otelde sahne alan ünlü sanatçıyla konserden sonra bir araya geldi. Ali Şafak Öztürk'ün, Lopez'e üzerinde şarkıcının ismi yazılı Antalya'nın plaka kodu "07" numaralı forma hediye ettiğini gösteren fotoğraflar kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Öztürk daha sonra kendi sosyal medya hesabından aynı fotoğrafları, "Jennifer Lopez de #BizAntalyasporuz dedi. Antalya haritalı formamızı ailesine giydirdi." ifadeleriyle paylaştı.

Hem kulübün hem de Öztürk'ün paylaşımları kısa sürede çok sayıda kırmızı-beyazlı taraftarca beğenildi.



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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:23
  1. Ali Şafak Öztürk
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  4. Jennifer Lopez

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