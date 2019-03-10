Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez nişanlandı

LOS ANGELES (AA) - Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, beyzbolcu sevgilisi Alex Rodriguez ile nişanlandı. Çiftin Instagram'da paylaştığı fotoğrafta Lopez'in parmağına büyük bir nişan yüzüğü taktığı, Rodriguez'in kalp emojisiyle "Evet dedi" yazdığı görüldü. Lopez ve Rodriguez, 2017 yılından yılından bu yana birliktelik yaşıyor. Çiftin hayatlarını birleştirmesi halinde bu, Lopez'in dördüncü, Rodriguez'in ikinci evliliği olacak. Lopez ve Rodriguez'in önceki evliliklerinden ikişer çocuğu bulunuyor.

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