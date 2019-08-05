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Jennifer Lopez Antalya’da

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, "It's My Party" turnesi kapsamında 6 Ağustos Salı günü Antalya'da konser verecek

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:29
Jennifer Lopez Antalya’da

ANTALYA (AA) - ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, konser için Antalya'ya geldi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya Otel'de "It's My Party" (Bu Benim Partim) turnesi kapsamında 6 Ağustos Salı günü konser verecek olan Jennifer Lopez, sabah saatlerinde Antalya'ya geldi.

Antalya Havalimanı'ndan polisin güvenlik önlemleri eşliğinde kara yolu ile konser vereceği otele geçen Lopez için otelde, 5 yatak odası ile özel havuzu ve helikopter pisti bulunan, kurşun geçirmez camla kaplı 3 katlı villa hazırlandı.

Konserde, 90'ı Lopez'in özel ekibinden olmak üzere 150 kişilik teknik ekibin görev yapacağı bildirildi.

Antalya'da üç gece geçirmesi planlanan Lopez'in, konserin ardından ülkesine döneceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:29
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