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Jeep temmuzda da satın alma kolaylığı sunmayı sürdürüyor

Temmuz boyunca devam edecek kampanyada, 2018 model yılı Compass modellerinde standart yer alan donanıma ek olarak, nakit alımda 11 bin TL’ye varan değerdeki opsiyon seçeneklerinden biri ücretsiz olarak sunuluyor

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:49
Jeep temmuzda da satın alma kolaylığı sunmayı sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Jeep, temmuz ayında da macera ve konforu bir arada yaşamak isteyenler için satın alım kolaylığı sunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Jeep, temmuz ayında da macera ve konforu bir arada yaşamak isteyen SUV tutkunları için en uygun ve avantajlı alım seçeneklerini sunmayı sürdürüyor.

Ay boyunca devam edecek kampanyada, 2018 model yılı Compass modellerinde standart yer alan donanıma ek olarak, nakit alımda 11 bin TL’ye varan değerdeki opsiyon seçeneklerinden biri ücretsiz olarak sunuluyor.

Kampanya kapsamında tercih edilebilecek opsiyonlar arasında, panoramik açılır cam tavan, ısıtmalı ve havalandırmalı lüks deri koltuklar, Beats Audio ses sistemi, 8.4" UConnect Navigasyonlu bilgi eğlence sistemi, 19 inçlik alaşımlı jantlar ve Bi-Xenon far yer alıyor. 2018 model yılı Compass versiyonları 100 bin TL için 20 ay vadeli ve yüzde 1,79 faizli eşit ödemeli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

Temmuz ayında Jeep Renegade’in Longitude versiyonlarında, anahtar teslimde 5 bin TL fiyatı olan “Fonksiyon Paketi” hediye edilirken 10 bin TL’lik nakit indirimi de sunuluyor.

Longitude’un fonksiyon paketi kapsamında, elektrikli otomatik katlanabilir ve buz çözme özellikli dış dikiz aynaları, pasif giriş/anahtarsız çalıştırma, 40/20/40 bagaja açılan katlanabilir arka koltuk, kaldırılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir bagaj tabanı, anahtarlıktan kontrol edilebilen elektrikli camlar ve ön yolcu koltuğu altında saklama gözü yer alıyor. Jeep Renegade’in 2019 model yılına ait versiyonlarını krediyle tercih edecek olanlara, 50 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,79 faizli eşit ödemeli kredi imkanı sunuluyor.


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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:49
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