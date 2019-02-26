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Jared Kushner'den Orta Doğu diplomasisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'da üst düzey yetkililerle Orta Doğu barış planını görüştüğü açıklandı

26 Şubat 2019 Salı 07:59
Jared Kushner'den Orta Doğu diplomasisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'da üst düzey yetkililerle Orta Doğu barış planını görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan iki ayrı yazılı açıklamaya göre, Kushner BAE'de Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la, daha sonra da Umman Sultanı Kabus bin Said ile bir araya geldi.

Kushner'e görüşmelerde Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile İran Özel Temsilcisi Brian Hook eşlik etti.

Kushner ve beraberindeki heyet, temaslarında, Orta Doğu'da barış ile ilgili gelinen son süreci ele aldı, ayrıca ABD-BAE ve ABD-Umman ikili ilişkileri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

20 Ocak 2017'de Beyaz Saray'da göreve başlayan Trump, damadı ve başdanışmanı Kushner'i İsrail ile Filistin arasındaki Orta Doğu barış müzakereleri sürecinde görevlendirmişti.

Filistin Yönetimi, geçen yıl ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Washington'ın barış sürecinde bir arabulucu olamayacağı açıklamasını yapmıştı.

 

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 07:59
  1. ABD
  2. BAE
  3. Jared Kushner
  4. Umman

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