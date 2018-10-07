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Japonya'yı tayfunun ardından aşırı sıcaklar etkiledi

Etki gösteren Kong-rey Tayfunu’nun ardından, ülkeyi Ekim ayı için ’olağan dışı’ olarak değerlendirilen aşırı sıcaklar vurdu.

07 Ekim 2018 Pazar 12:45
Japonya'yı tayfunun ardından aşırı sıcaklar etkiledi

Japonya, şiddetli tayfununun ardından aşırı sıcaklar nedeniyle alarma geçti. Perşembeden bu yana ülkede etkisini gösteren ve etkisini yavaş yavaş yitiren Kong-rey Tayfunu’ndan geriye içinde bulunulan mevsim için ’olağan dışı’ olarak değerlendirilen aşırı sıcaklar kaldı.

Shizuoka şehrinde 34,2 derece sıcaklık ölçülürken, uzmanlar vatandaşları güneş çarpmasına karşı uyardı. Tokyo’da 32 derece olarak ölçülen sıcaklıkların mevsim normallerinin 10 derece üzerinde olduğunu kaydedildi. 

Japonya Meteoroloji Dairesi, sıcak havaların tayfunun yol açtığı düşük basınç sistemleri nedeniyle Tokai, Kanto ve güney Tohoku bölgelerinde Pazar günü kaydedildiğini açıkladı. 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 12:45
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