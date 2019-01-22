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Japonya'nın Shell şirketi İran'dan petrol alımına başladı

22 Ocak 2019 Salı 11:53
Japonya'nın Shell şirketi İran'dan petrol alımına başladı

ANKARA (AA) - Japonya'nın Showa Shell Sekiyu petrol şirketi, İran'dan petrol ithalatına yeniden başladı.

Kyodo haber ajansına göre, Japonya'da Royal Dutch Shell'in bünyesinde faaliyet gösteren Showa Shell Sekiyu şirketi, Tokyo hükümetinin ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan muaf tutulmasının ardından bu ülkeden ilk petrol ithalatını gerçekleştirdi.

Haberde, İran'dan ham petrol yüklemesi yapılan Showa Shell petrol tankerinin şubat başında Japonya'ya ulaşacağı kaydedildi.

İran'a yönelik petrol yaptırımlarını kasım ayında devreye sokan Washington yönetimi, aralarında Japonya'nın da olduğu 8 ülkeye 6 aylığına muafiyet tanıdığını duyurmuştu.

Fuji Petrol Şirketi de dün İran'dan petrol sevkiyatına yeniden başlamıştı.

Japonya ekimde İran'dan petrol ithalatını askıya almıştı. Haziran ayında bu ülkeden günlük 183 bin varil petrol ithal eden Japonya, eylülde bu rakamı 43 bin varile kadar düşürmüştü.


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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:53
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  2. Japonya
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