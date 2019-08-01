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Japonya'nın ilk ağır engelli milletvekilleri mecliste

Ülkede geçen ay yapılan seçimlerde milletvekili olma hakkı kazanan ağır engelli Yasuhiko Funago ve Eiko Kimura ilk kez meclis oturumuna geldi

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:25
Japonya'nın ilk ağır engelli milletvekilleri mecliste

ANKARA (AA) - Japonya'da, geçen ay yapılan seçimlerde milletvekili olma hakkı kazanan ağır engelli Yasuhiko Funago ve Eiko Kimura bugün ilk kez meclis oturumuna katıldı.

BBC'nin haberine göre, 21 Temmuz'da yapılan ve parlamentonun (Diet) üst kanadı Senato'ya girecek isimleri belirleyen seçimlerde vekil seçilen amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastası Fugano ve serebral palsi hastası Kimura, Reiwa Shinsengumi partisinin vekilleri olarak meclise girdi.

Bugün ilk defa meclis oturumuna katılan vekiller için bir süredir Japon parlamento binasında hazırlıklar yapılıyordu.

Fugano ve Kimura'nın tekerlekli sandalyelerinin geçebilmesi için binadaki bariyerler kaldırılmış ve vekillerin oturumu takip edeceği yerdeki koltuklar sökülmüştü.

Yasuhiko Funago ve Eiko Kimura'nın parlamentoya girmesi, Japonya'da yaklaşık 10 milyon engellinin sorunlarının çözümünde önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:25
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