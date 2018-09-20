Japonya'nın güneyinde bir evde 4 kadının cesedi bulundu
Japonya'da bir evde 4 kadının cesedi bulundu. Yetkililer ise cesetlerin yanında kömür parçaları olduğuna dikkat çekti.20 Eylül 2018 Perşembe 09:46
Kyodo ajansının haberine göre, polis yetkilileri, aldıkları ihbar üzerine Fukuoka bölgesinde Kitakyushu kentinde bir apartman dairesinde 4 kadının cesedinin bulunduğunu açıkladı.
Cesetlerin yanında kömür parçaları olduğuna dikkati çeken yetkililer, kadınların intihar etmiş olabileceğini ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUM YAZ