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Dünya Japonya'nın "en kariyerli başpehlivanı" Hakuho, 5 dalda Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünya

Japonya'nın "en kariyerli başpehlivanı" Hakuho, 5 dalda Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Japonya'da, Büyük Sumo Şampiyonu "Yokozuna" unvanının en uzun süre sahibi olan Hakuho Şoo, 5 dalda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 10:15:00 - 2021-12-04 10:18:21
Japonya'nın "en kariyerli başpehlivanı" Hakuho, 5 dalda Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Japonya Sumo Federasyonu (JSA), 45 Büyük Sumo Şampiyonluğu ile "ülkenin en kariyerli başpehlivanı" olarak bilinen Hakuho'nun, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini açıkladı.

Hakuho Şoo, JSA kanalıyla yaptığı açıklamada, "güzel bir ödüle eriştiğini" belirterek "Kıdemli olarak elimden gelenin en iyisi yapmayı sürdüreceğim. Guinness'in tanıyacağı şekilde çıraklar yetiştirmek istiyorum." dedi.

Hakuho, 84 turnuva boyunca taşıdığı "Yokozuna" unvanı, 1187 kariyer galibiyeti, 1093 profesyonel maç zaferi, 16 namağlup profesyonel sumo şampiyonluğu ve 45 Büyük Sumo Şampiyonluğu başarılarıyla 5 dalda Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Moğol asıllı 36 yaşındaki Hakuho, geçirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rahatsızlığı ve dizindeki sakatlık sonrası bazı müsabakalara çıkamamış ve eylül ayı sonunda kariyerine son vermişti.

Sumo'nun yaşayan efsanesi, emekliliği sonrası Miyagino tesislerinde antrenörlüğünü sürdürüyor.

 
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