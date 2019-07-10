Japonya’dan yeni hızlı tren denemesi Japonya, elektrik kesintisi gibi acil durumlarda bataryalarla çalışabilecek hızlı tren için deneme seferi gerçekleştirdi.

Japonya, elektrik kesintisi gibi acil durumlarda bataryalarla çalışabilecek hızlı tren için deneme seferi gerçekleştirdi.

Japonya’da faaliyet gösteren "Central Japan Railway" dünyadaki türevleri arasında ilk olduğu belirtilen, bataryalarla çalışabilen hızlı tren için düğmeye bastı. Japonya’nın Shizuoka Eyaleti’nde bir deneme seferi gerçekleştiren şirket, teknolojinin, olası uzun elektrik kesintilerisırasında tünellerde veya köprülerde mahsur kalan trenleri kullanılacak piller sayesinde en yakın istasyona ulaştırma amacını taşıdığını açıkladı.

Temmuz 2020’de piyasaya sürülecek olan N700S model hızlı trenin, söz konusu bataryaları vagonların altında taşıyacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.