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Japonya'dan uzaya içi ekipman dolu kargo kapsülü fırlatıldı

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Japon Uzay Araştırma Ajansı'na (JAXA) ait yiyecek, deney ekipmanları ve yeni piller taşıyan kargo kapsülü başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı.

23 Eylül 2018 Pazar 15:21
Japonya'dan uzaya içi ekipman dolu kargo kapsülü fırlatıldı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) bazı malzemeler taşıyan Japonya'ya ait kargo kapsülü, Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Japon Uzay Araştırma Ajansı'na (JAXA) ait yiyecek, deney ekipmanları ve yeni piller taşıyan kargo kapsülünün Japonya'nın güneyindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldığı duyuruldu.

YOLCULUĞUN 4 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Kapsülün 4 gün sonra UUİ'ye ulaşması bekleniyor.

Kargo kapsülünün iki hafta önce planlanan fırlatılışı, Japonya’daki kötü hava şartları ve teknik bir problem sebebiyle ertelenmişti.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 15:21
  1. Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ)
  2. Japonya
  3. Tanegaşima Uzay Merkezi
  4. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)
  5. Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA)

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