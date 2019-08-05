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Japonya'dan Rusya'ya protesto notası

Japonya, tartışmalı adalar çevresinde tatbikat düzenlemeyi planlayan Rusya'ya protesto notası verdi

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:23
Japonya'dan Rusya'ya protesto notası

ANKARA (AA) - Japonya'nın, ülkenin kuzeyindeki tartışmalı adalar çevresinde askeri tatbikat düzenlemeyi planlayan Rusya'ya protesto notası verdiği bildirildi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Kabine Başsekreteri Suga Yoşihide, Kunaşiri Adası açıklarında 6 günlük tatbikat yapacağını bildirmesinin ardından Rusya'ya protesto notası verildiğini kaydetti.

Suga, Başbakan Abe Şinzo'nun eylül başında Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenecek ekonomik foruma katılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade ederek Japon ve Rus liderlerin bu konularla ilgili yüz yüze görüşmeler yapması gerektiğine işaret etti.

Japonya nisan ayında Rusya'ya benzer bir protesto notası vermişti.

- Kuril Adaları sorunu

Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rusların Kuril Adaları, Japonya'nın ise Kuzey Bölgeleri olarak adlandırdığı toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi barış anlaşması imzalayamamıştı.

Sovyetler Birliği, 1949'da işgal ettiği adalarda yaşayan tüm Japon vatandaşlarını sınır dışı etmişti. Barış anlaşmasının imzalanması için ilk olarak 2014 yılının başında düzenlenen müzakereler ise Ukrayna krizi nedeniyle dondurulmuştu. Söz konusu bölge, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.


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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:23
  1. Japonya
  2. protesto
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