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Japonya’dan örnek aldılar, Kaz Gölü çevresine yapacaklar

Tokat’ın Pazar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaz Gölü çevresinde Japonya’dan örnek alınarak lavanta ve çiçek bahçesi yapılacağı bildirildi.

07 Mart 2019 Perşembe 13:00
Japonya’dan örnek aldılar, Kaz Gölü çevresine yapacaklar

Tokat’ın Pazar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaz Gölü çevresinde Japonya’dan örnek alınarak lavanta ve çiçek bahçesi yapılacağı bildirildi.


Tokat tarım ve turizmi geliştirme toplantısı Vali Dr. Ozan Balcı başkanlığında, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Şahin, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ahmet Boz, İlMilli Parklar Müdürü İhsan İkinci, Orman İşletme Müdürü Mehmet Sandalcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme İl Koordinatörü Fevzi Çiçek, Fidanlık İşletme Şefi Salih Eraydın katılımı ile yapıldı. Toplantıda Pazar ilçesinde bulunan Kaz Gölü civarında yapılacak olan lavanta ve çiçek bahçesi proje ile Tokat tarım ve IPARD 2 ilgili değerlendirmeler yapıldı.



Japonya’dan örnek aldılar


Bir örneği Japonya’da bulunan ve farm tomita olarak bilinen bölgenin benzeri olması planlanan ve birçok çiçek ve lavanta tarlaları, süs ve çalı formunda bitkilerin yer aldığı bahçeler, huş ve sedir ağaçlarından oluşan yeşil alanlar, kış aylarında üretim yapılabilen seralar, çeşitli çiçeklerin yer aldığı koleksiyon bahçeleri, parfüm üretimi için gerekli tesisler, ziyaretçiler için yöresel yeme-içme alanları, kafeteryalar ve yöresel ürünlerin bulunduğu alış-veriş dükkanlarını içeren mimari yapılar, seyir terasları, yürüyüş yolları, dinlence alanları, çiftlik müzesi, çiçek ürünleri galerisi, geniş otopark alanları ve bir çok sosyal donatıları bünyesinde barındıracak lavanta ve çiçek bahçesi projesi ile ilgili yapılması gereken çalışmalar görüşülerek, değerlendirildi.



"Lavanta bahçesini önemsiyorum"


Vali Dr. Ozan Balcı, Kaz Gölü ve Ballıca Mağarasının Tokat’ın turizmine çok büyük katkılar sağlayacağını belirterek, lavanta bahçesi projesini çok önemsediğini söyledi. Vali Balcı, çalışmaların yerinde gözlemlenerek hazırlıklara başlanmasını ve eksikliklerin giderilerek, planlamanın yapılmasını istedi.


Tokat tarımının canlanması için devletin imkanlarını değerlendireceklerini ifade eden Vali Balcı, Üreten Tokat için tarımsal sanayi, ihracata yönelik çalışmaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:00
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