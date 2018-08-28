Japonya'dan kritik rapor! 'ABD'ye rağmen Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi devam ediyor'

Japonya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un mutabakatla sonuçlanan görüşmesine rağmen Kuzey Kore kaynaklı nükleer tehdidin devam ettiğini belirtti.

Kyodo ajansının haberine göre, bakanlar kurulu tarafından onaylanan savunma raporunda, ABD ve Kuzey Kore arasında 12 Haziran'da Singapur'da varılan, nükleer silahlarla ilgili diplomatik müzakerelerin sürdürülmesine ilişkin mutabakata rağmen bölgesel güvenliğe ilişkin belirsizliklerin devam ettiği bildirildi.

Asya-Pasifik bölgesinin güvenliğini potansiyel olarak bozan askeri eylemlerin arttığına ülke ismi verilmeden dikkati çekilen raporda, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarının, Japonya'nın ulusal güvenliği için "ciddi ve yakın tehdit haline geldiği" ifade edildi.

Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze tehdidiyle ilgili temel tanımlamada değişiklik olmadığı vurgulanan raporda, Japonya'nın, halihazırda ulusal savunma yöntemlerini ve orta vadeli savunma programını Kuzey Kore tehdidini yansıtacak şekilde güncellediği, "nitelik ve nicelik olarak gerekli ve yeterli savunma yeteneklerine sahip olduğu" belirtildi.

RAPORDA ÇİN ENDİŞESİ DE YER ALIYOR

Raporda, askeri bütçesini artıran, bölgedeki hava sahası ve denizlerde faaliyetlerini sürdüren Çin ile ilgili endişelere de yer verildi.

Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Çin ve Japonya arasındaki gerilim, 2012'de Tokyo yönetiminin söz konusu takımadaları "kamulaştırdığını" açıklamasının ardından tırmanmıştı. Japonya, takımadaların kendi kara suları içinde bulunduğunu ileri sürüyor ve adaların bulunduğu bölgeye gözetleme gemileri gönderen Çin'i, kara sularını ihlal etmekle suçluyor. Adalar yakınlarında devriye gezen Japon ve Çin gemileri, sık sık birbirlerine uyarı gönderiyor.​

ABD Başkanı Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.