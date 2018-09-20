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Japonya'dan İran'a şok! ABD yaptırımları nedeniyle askıya alındı

Japon medyasında yer alan habere göre Japonya Petrol Birliği Başkanı Takashi Tsukioka, Japon petrol şirketlerinin ABD yaptırımları nedeniyle İran'dan petrol sevkiyatını geçici olarak askıya aldığını aktardı.

20 Eylül 2018 Perşembe 15:29
Japonya'dan İran'a şok! ABD yaptırımları nedeniyle askıya alındı

Japon petrol şirketleri, hükümetin ABD ile sürdürdüğü Tahran'a yaptırımlardan muafiyet görüşmeleri sonuçlanana kadar İran'dan petrol sevkiyatını geçici olarak askıya aldı.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya Petrol Birliği Başkanı Takashi Tsukioka, başkent Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımların ülkesinin petrol sevkiyatına etkilerini değerlendirdi.

Japon petrol şirketlerinin ABD yaptırımları nedeniyle İran'dan petrol sevkiyatını geçici olarak askıya aldığını aktaran Tsukioka, "Her firmanın aynı kararı alarak, sevkiyatları geçici olarak askıya aldığını ve durumu dikkatle izlediğini düşünüyorum." dedi.

ABD TEHDİT EDİYOR

İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD yönetimi, Japonya'nın JXTG ve Idemitsu Kosan gibi petrol dağıtım şirketlerinden Tahran'a karşı yaptırımların devreye gireceği 4 Kasım'a kadar İran'dan ham petrol ithalatını durdurmalarını istemişti. Washington yönetimi, 5 Kasım'da İran'la ilişki kuran şirketleri yaptırımla tehdit ediyor.

Yaptırımlardan muafiyet elde edebilmek için ABD'li yetkililerle görüşmelerini sürdüren Japonya, ağustosta İran'dan ham petrol ithalatını önemli ölçüde azalttı. Haziran ayında bu ülkeden günlük 183 bin varil petrol ithal eden Japonya, ağustosta bu rakamı 118 bin varile düşürdü.

İKİNCİ YAPTIRIM PAKETİ 5 KASIM'DA

ABD'nin ikinci yaptırım paketinin devreye gireceği 5 Kasım'dan itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilecek ve ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 15:29
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  6. JXTG
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