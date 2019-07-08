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Japonya'dan İran'a nükleer anlaşmaya bağlı kalma çağrısı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:50
Japonya'dan İran'a nükleer anlaşmaya bağlı kalma çağrısı

ANKARA (AA) - Japonya, İran'a nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Sekreter Yardımcısı Yasutoşi Nişimura, düzenlediği basın toplantısında, İran'ın artık nükleer anlaşmaya uymayacakları yönündeki açıklamasının "çok endişe verici" olduğunu kaydetti.

Nişimura, İran'a, nükleer anlaşmaya bağlı kalması, taahhütlerini yerine getirmesi ve anlaşmaya zarar verecek adımlardan kaçınması çağrısı yaparak, "Japonya, Orta Doğu'da durumun istikrara kavuşturulması ve gerilimin azaltılmasına yönelik diğer ülkelerle iş birliği içinde rol oynamayı sürdürecek. Meselenin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, nükleer anlaşmada ülkesinin beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili 60 günü içeren "İkinci Adım" uygulamalarını devreye soktuklarını açıklamıştı.

Arakçi, dün yaptığı açıklamada, "Bugün ilk 60 günün sonuna geldik. İsteklerimiz yerine getirilmediği için İkinci Adım'ı uygulamaya koyuyoruz. İkinci Adım'da (nükleer anlaşmada) taahhüt ettiğimiz zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.

Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor. İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:50
  1. iran
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