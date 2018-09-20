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Japonya'dan İran'a büyük darbe! Askıya aldı

Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ile sürdürdüğü muafiyet görüşmeleri sonuçlanana kadar İran'dan petrol sevkiyatını askıya aldı.

20 Eylül 2018 Perşembe 22:00
Japonya'dan İran'a büyük darbe! Askıya aldı

Japon petrol şirketleri, hükümetin ABD ile sürdürdüğü Tahran'a yaptırımlardan muafiyet görüşmeleri sonuçlanana kadar İran'dan petrol sevkiyatını geçici olarak askıya aldı.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya Petrol Birliği Başkanı Takashi Tsukioka, başkent Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımların ülkesinin petrol sevkiyatına etkilerini değerlendirdi.

Japon petrol şirketlerinin ABD yaptırımları nedeniyle İran'dan petrol sevkiyatını geçici olarak askıya aldığını aktaran Tsukioka, "Her firmanın aynı kararı alarak, sevkiyatları geçici olarak askıya aldığını ve durumu dikkatle izlediğini düşünüyorum" dedi.

İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD yönetimi, Japonya'nın JXTG ve Idemitsu Kosan gibi petrol dağıtım şirketlerinden Tahran'a karşı yaptırımların devreye gireceği 4 Kasım'a kadar İran'dan ham petrol ithalatını durdurmalarını istemişti. Washington yönetimi, 5 Kasım'da İran'la ilişki kuran şirketleri yaptırımla tehdit ediyor.

Kaynak: enerjienstitusu.com

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 22:00
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  2. Japonya
  3. Tahran
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