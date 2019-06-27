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Japonya'dan İngiltere'ye "anlaşmasız ayrılık" uyarısı

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono:- "İngiltere'de faaliyet gösteren yaklaşık bin şirket var ve hepsi de anlaşmasız Brexit konusunda son derece endişeli. Bu durum, şirketlerin operasyonlarını negatif şekilde etkiler"

27 Haziran 2019 Perşembe 14:16
Japonya'dan İngiltere'ye "anlaşmasız ayrılık" uyarısı

LONDRA (AA) - Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, İngiltere'de faaliyet gösteren yaklaşık bin şirket olduğunu belirterek, "Hepsi de anlaşmasız Brexit konusunda son derece endişeli. Bu durum, şirketlerin operasyonlarını negatif şekilde etkiler." dedi.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmede bulunan Kono, İngiltere'de iktidarda olan Muhafazakar Parti'de liderlik için yarışan Boris Johnson ve Jeremy Hunt'a toplantılar sırasında "anlaşmasız ayrılık seçeneğinden kaçınması gerektiğini" söylediğini kaydetti.

Japon şirketlerin İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması ihtimalinden dolayı endişeli olduğunu ifade eden Kono, halihazırda İngiltere’nin Dışişleri Bakanlığı görevini sürdüren Jeremy Hunt ve eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Brexit'e ilişkin planlarını daha net bir şekilde açıklamaları gerektiğini söyledi.

İngiltere'de faaliyet gösteren yaklaşık bin şirket olduğunu belirten Kono, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepsi de anlaşmasız Brexit konusunda son derece endişeli. Bu durum, şirketlerin operasyonlarını negatif şekilde etkiler. İngiliz hükümetinden Japon şirketlerin ne beklemeleri gerektiğini ve işlerinin herhangi bir kesintiye uğramadan düzgün bir şekilde ilerleyeceğini anlatmalarını istedik. Şu anda son derece düzgün operasyonlarımız var. Fakat eğer anlaşmasız Brexit olursa malların fiziksel olarak gümrük kontrolünden geçmesi gerekecek. Bu operasyonlar ileride devam edemeyebilir."

Kono, İngiltere'nin istemesi halinde Trans-Pasifik Ortaklığı'na katılabileceğini ancak bunun müzakerelerinin İngiltere’nin AB’den resmen ayrılmasının ardından yapılabileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:16
  1. ekonomi
  2. İngiltere
  3. Japonya
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  5. Ticaret

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