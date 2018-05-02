Japonya’dan ikili taktik

Münübe Yılmaz

Japonya başbakanı Shinzo Abe, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmede, Japonya’nın, İsrail’deki konsolosluğunu Kudüs’e taşımayacağını söylerken, Netanyahu ile yaptığı samimi görüşmede de iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletmek istediğine dair açıklama da bulundu. Ramallah’ta Mahmud Abbas ile görüşen Abe, ülkesinin iki devletli çözüm çerçevesinde oluşacak Filistin devletinin bağımsızlığını desteklemeye devam edeceğini dile getirdi. ABD’nin Tel Aviv’deki konsoslosluğunu 14 Mayıs’ta Kudüs’e taşımayı planlamasından önce Abbas’a destek veren Abe, bir gün sonra görüştüğü İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu ile de yakın temaslarda bulundu. Netanyahu ile İran ve Kuzey Kore’nin nükleer silahları ile ilgili görüşen Abe, önümüzdeki yıllarda, İsrail ve Japonya arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğinin sinyallerini verdi. 1952 yılından bu yana İsrail ile diplomatik ilişkileri olan Japonya, İsrail’e karşı devam eden Arap boykotundan etkilenerek, İsrail ile ilişkilerini fazla ilerletemedi. Petrolünün yüzde doksanlık bir kısmını Arap ülkelerinden elde eden Japonya, bu ülkelere olan bağımlılığını yıllarca kıramadı.