0553 313 94 23

Japonya'dan flaş karar! Denetlemeden çekildi

Japonya, Güney Kore'de yapılması beklenen donanma denetlemesine askeri gemi göndermeyeceğini bildirdi.

05 Ekim 2018 Cuma 15:27
Japonya'dan flaş karar! Denetlemeden çekildi

Japonya, Güney Kore'de yapılacak donanma denetlemesine askeri gemi göndermeyeceğini açıkladı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'a açıklama yapan ismi açıklanmayan bir kaynak, Japonya'nın 2'nci Dünya Savaşı öncesine ait ve "Kyokujtsuki" adı verilen askeri bayrağını denetlemede kullanmak istemesi Güney Kore'yi rahatsız etti.

Güney Kore, Japonya'nın askeri gemilerinde kullandığı bu bayrağı 10-14 Ekim'de Güney Kore'ye ait Jeju adasındaki askeri gemi denetleme faaliyetinden kaldırmasını ve Japonya'nın uluslararası kabul edilen, "Hinomaru" adı verilen bayrağını kullanmasını talep etti.

Japonya, bu talebi reddederek denetlemeden çekildi.

Kaynak, "Japonya bu sabah, Jeju Uluslararası Donanma Denetlemesi'ne, Deniz Savunma Kuvvetlerine (JMSDF) ait bir savaş gemisi göndermeyeceği konusunda Güney Kore'yi bilgilendirdi." ifadelerini kullandı.

Japonya, denetleme töreni sırasında, Korelilerin tepki gösterdiği Kyokujitsuki bayrağını dalgalandıracağını belirterek, etkinliğe bir savaş gemisi göndermeyi planlamıştı. Ancak Güney Kore, kamuoyundaki duyarlılığı öne sürerek bu duruma karşı çıkmıştı.

Koreliler, Japonya'nın askeri bayrak olarak kullandığı Kyokujitsuki'ye, Japon emperyalizminin savaş suçlarını ve işgalini simgelediği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Güney Kore, 13 ülkenin katılmasını beklendiği uluslararası denetlemeye, katılımcı gemilerin kendi ulusal bayrakları ile katılmasını istemişti.

Japonya ise Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre askeri gemilerinde Kyokujitsuki bayrağını kullanmasının yasal olduğunu savunuyor.

Japon Deniz Savunma Kuvvetleri, 1954'ten beri Kyokujitsuki bayrağını donanmada sancak olarak kullanıyor.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 15:27
  1. 2'nci Dünya Savaşı
  2. Güney Kore
  3. Japonya
  4. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da 5 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdüler!
    1. Antalya’da 5 yaşındaki çocuğu tekme..
    2. Antalya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
    3. Amerika'dan Google'a durdurma çağrısı!
    4. Malatya’da bu evden dört kamyon çöp..
    5. Gıda katkı maddelerinin bir kısmı bazı..
    6. İstanbul'da dev operasyon! Giriş..
    7. Karakol önünde çatışma!
    8. Çamaşırınızın kat yeri sararmışsa...
    9. Kötü koku gelen evden 4 kamyon çöp çıktı
    10. UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber!
    11. Denizli'de orman yangını çıktı
    12. Sivas’ta 1 dakikada 20 bin liralık..
    13. Türkoğlu'ndan yeni sezon mesajı
    14. Başkanı kaybolan Interpol'den ilk..
    15. Film gibi olay! Kuşu kurtarmak..
    16. Bartın'da tefeci operasyonu: 5 kişi..
    17. Avrupa Birliği itiraf etti: Biz..
    18. HDP'den 12, CHP'den 3 vekil hakkında..
    19. Yeni Zelanda'da teneke kutuda yaklaşık..
    20. Alüminyum kesin kanser yapıyor
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı