Japonya'dan flaş karar! Denetlemeden çekildi

Japonya, Güney Kore'de yapılacak donanma denetlemesine askeri gemi göndermeyeceğini açıkladı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'a açıklama yapan ismi açıklanmayan bir kaynak, Japonya'nın 2'nci Dünya Savaşı öncesine ait ve "Kyokujtsuki" adı verilen askeri bayrağını denetlemede kullanmak istemesi Güney Kore'yi rahatsız etti.

Güney Kore, Japonya'nın askeri gemilerinde kullandığı bu bayrağı 10-14 Ekim'de Güney Kore'ye ait Jeju adasındaki askeri gemi denetleme faaliyetinden kaldırmasını ve Japonya'nın uluslararası kabul edilen, "Hinomaru" adı verilen bayrağını kullanmasını talep etti.

Japonya, bu talebi reddederek denetlemeden çekildi.

Kaynak, "Japonya bu sabah, Jeju Uluslararası Donanma Denetlemesi'ne, Deniz Savunma Kuvvetlerine (JMSDF) ait bir savaş gemisi göndermeyeceği konusunda Güney Kore'yi bilgilendirdi." ifadelerini kullandı.

Japonya, denetleme töreni sırasında, Korelilerin tepki gösterdiği Kyokujitsuki bayrağını dalgalandıracağını belirterek, etkinliğe bir savaş gemisi göndermeyi planlamıştı. Ancak Güney Kore, kamuoyundaki duyarlılığı öne sürerek bu duruma karşı çıkmıştı.

Koreliler, Japonya'nın askeri bayrak olarak kullandığı Kyokujitsuki'ye, Japon emperyalizminin savaş suçlarını ve işgalini simgelediği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Güney Kore, 13 ülkenin katılmasını beklendiği uluslararası denetlemeye, katılımcı gemilerin kendi ulusal bayrakları ile katılmasını istemişti.

Japonya ise Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre askeri gemilerinde Kyokujitsuki bayrağını kullanmasının yasal olduğunu savunuyor.

Japon Deniz Savunma Kuvvetleri, 1954'ten beri Kyokujitsuki bayrağını donanmada sancak olarak kullanıyor.