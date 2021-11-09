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Korona Virüs Japonya'dan çok önemli covid-19 araştırması: Okulları kapatmak faydasız mı?
Korona Virüs

Japonya'dan çok önemli covid-19 araştırması: Okulları kapatmak faydasız mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs bir çok alanda bilim insanlarını araştırma yapmaya sevk ediyor. Japonya'da yapılan Covid-19 araştırmasında okulların kapatılmasının virüsün yayılmasını engellemediği bulgusu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 16:32:00 -
Japonya'dan çok önemli covid-19 araştırması: Okulları kapatmak faydasız mı?

Araştırmalar, Japonya’da geçen sene salgının ilk dalgası sırasında okulları kapatmanın, koronavirüsün yayılmasını önlemede etkili olmadığını gösteriyor. Harvard üniversitesiyle Japonya’daki Gakushuin ve Shizuoka üniversitelerindeki bilim adamları 2020 ilkbaharında Japonya’da okulların kapatıldığı ve kapatılmadığı beldelerdeki kayıtları inceledi.

Halk sağlığına bir faydası olmadı

100.000 kişiye düşen koronavirüs vakaları bakımından bu beldeler arasında herhangi bir fark görülmedi. Okul kapatmanın halk sağlığına bir katkısının olmadığını belirten araştırmacılar, “Japonya'daki okulların kapanmasının Covid-19'un yayılmasını azalttığına dair herhangi bir kanıt bulamadık. Çocuklar ve ebeveynler için potansiyel olumsuz sonuçları göz önüne alındığında, okulların kapatılmasına ilişkin politikaların yeniden gözden geçirilmesi gerekir” ifadesini kullandılar. Daha önceki araştırmalarda da görüntülü olarak uzaktan yapılan eğitimin, çocukların hem akademik başarıları hem de zihin sağlığını olumsuz etkilediği ortaya çıkmıştı.

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