Japonya'dan Cemal Kaşıkçı çağrısı!

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Kabine Sekreteri Yoşihide Suga, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hükmetinin öldürüldüğünü doğruladığı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın başına gelenlerin "son derece üzüntü verici" olduğunu belirterek, "Japonya, Türkiye'nin yürüttüğü soruşturma aracılığıyla gerçeklerin ivedilikle ortaya çıkarılmasını ve tepkilerin adil ve şeffaf şekilde ortaya konulmasını umut etmektedir." ifadesini kullandı.

Haberde Japonya'nın tepkisinin 3 Avrupa ülkesine kıyasla daha zayıf olduğuna dikkat çekilerek, Tokyo yönetiminin en büyük petrol tedarikçisi olan Suudi Arabistan'ı eleştirmede çekimser davrandığı yorumunda bulunuldu.

''Hiçbir şey bu cinayeti haklı gösteremez''

İngiltere, Fransa ve Almanya yayınladıkları ortak açıklamada, "Hiçbir şey bu cinayeti haklı gösteremez ve biz bunu en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri yer almıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel gazetecinin öldürülmesine yol açan koşullar tam olarak aydınlatılmadan Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulacağını açıklamıştı.