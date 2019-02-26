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Japonya'dan Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara yardım

26 Şubat 2019 Salı 17:35
Japonya'dan Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara yardım

DAKKA (AA) - Japonya hükümetinin, Myanmar'daki saldırılardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve bölgede yaşayanlar için yaklaşık 32,5 milyon dolar yardım yapacağı bildirildi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Japonya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Japon hükümetinin, uluslararası kuruluşlar aracılığıyla Cox's Bazar kentindeki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanları ve bölgedeki ev sahibi toplulukları desteklemek için insani yardımı artıracağı ve yaklaşık 32,5 milyon dolarlık ilave yardımda bulunacağı belirtildi.

Kararın 7 Şubat'ta alındığının ifade edildiği açıklamada, Japon hükümetinin, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e kitleler halinde sığınmaya başladığı Ağustos 2017'den bu yana yerlerinden olan bu insanlara yardımcı olmaları için uluslararası kuruluşlara yaklaşık 50,2 milyon dolar bağışta bulunduğu ve söz konusu ilave destekle toplam yardımın yaklaşık 82,7 milyon dolara ulaştığı aktarıldı.

Japonya tarafından sağlanan yardımın, bölgede kampların düzenlemesi ve ormanlık alanların yeniden canlandırılması ile gıda, barınak, tıbbi hizmet ve eğitim sağlanması gibi konularda bir takım uluslararası kuruluşlara yardımcı olacağı kaydedildi.

Söz konusu kuruluşlar arasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmis Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UNWomen), Dünya Gıda Programı (WFP), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Eğitim İçin Küresel Ortaklık (GPE), Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) yer alıyor.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:35
  1. Arakanlı Müslümanlar
  2. Japonya

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